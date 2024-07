Was ist Middleware?

Cloudnativ bezeichnet einen Ansatz zur Anwendungsentwicklung, der grundlegende Cloud-Computing-Technologien nutzt, um eine konsistente Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung in lokalen, privaten oder öffentlichen Cloud-Umgebungen zu ermöglichen.

In der Praxis bedeutet dies, dass cloudnative Anwendungen heute aus Microservices bestehen und in Containern bereitgestellt werden, die mit Kubernetes orchestriert werden. Microservices sind lose aneinander gekoppelte Anwendungskomponenten, die ihren eigenen Stack umfassen, unabhängig voneinander bereitgestellt und aktualisiert werden können und über eine Kombination aus REST-APIs, Nachrichtenbrokern und Event Streams miteinander kommunizieren. Container sind schlanke ausführbare Dateien, die den Anwendungscode – z. B. Microservices – mit den Betriebssystembibliotheken und Abhängigkeiten, die für die Ausführung dieses Codes auf einer beliebigen herkömmlichen IT- oder Cloud-Infrastruktur erforderlich sind, in einem Paket zusammenfassen.

Zusammen bilden diese und verwandte Technologien eine leistungsstarke Plattform, die auf dem Ansatz des „develop-once-deploy-anywhere“ („einmal entwickeln, überall bereitstellen“) für die Bereitstellung von de facto neuen Anwendungen in der Hybrid-Cloud sowie für die Modernisierung herkömmlicher Legacy-Systeme für die Nutzung in der Cloud basiert. Jedoch führt dieser Ansatz zu einer komplexen Entwicklungsumgebung, die in sich eine noch größere Zahl von Softwareanwendungen, Datenquellen, Programmiersprachen, Tools und verteilten Systemen vereint.

Middleware kann einen Teil dieser Komplexität beheben, jedoch kann die Ausführung von containerisierten Anwendungen mit herkömmlicher Middleware auch zusätzliche Komplexität und einen Grad von Aufwand für die Infrastruktur mit sich bringen, die durch den Einsatz von Containern eigentlich vermieden werden sollte. Aus diesem Grund haben sich beliebte Plattformen für die Entwicklung von Cloud-Anwendungen wie Cloud Foundry (Link befindet sich außerhalb von IBM) und Red Hat Open Shift dahingehend entwickelt, dass sie containerisierte Middleware enthalten – d. h. Middleware, die so modularisiert ist, dass nur die erforderlichen Konnektivitätsfunktionen in einem Container verpackt werden können.