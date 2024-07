Was ist Containerorchestrierung?

Container sind schlanke, ausführbare Anwendungskomponenten, die den Anwendungsquellcode mit allen Betriebssystembibliotheken und Abhängigkeiten kombinieren, die für die Ausführung des Codes in der Umgebung erforderlich sind.

Die Möglichkeit, Container zu erstellen, existiert schon seit Jahrzehnten, wurde aber 2008 allgemein verfügbar, als Linux Container-Funktionalität in seinen Kernel integrierte. Und dann wurde es mit der Einführung der Open-Source-Containerisierungsplattform Docker im Jahr 2013 weit verbreitet. (Docker ist so beliebt, dass „Docker-Container“ und „Container“ oft synonym verwendet werden.)

Da sie kleiner, ressourceneffizienter und portierbarer als virtuelle Maschinen (VMs) sind, wurden Container – genauer gesagt containerisierte Microservices oder serverlose Funktionen – zu den De-facto-Recheneinheiten moderner cloudnativer Anwendungen. (Weitere Informationen zu den Vorteilen von Containern finden Sie in der nachstehenden interaktiven Datenvisualisierung)

In kleiner Anzahl können Container problemlos manuell bereitgestellt und verwaltet werden, Doch in den meisten Organisationen wächst die Anzahl containerisierter Anwendungen schnell und ihre Verwaltung erfolgt in großem Maßstab. Insbesondere als Teil einer kontinuierlichen Integration/kontinuierlichen Bereitstellung (CI/CD) oder einer DevOps- Pipeline ist dies ohne Automatisierung nicht möglich.

Hier kommt die Containerorchestrierung ins Spiel, die die Betriebsaufgaben rund um die Bereitstellung und Ausführung von containerisierten Anwendungen und Services automatisiert. Laut einer aktuellen IBM Studie berichten 70 % der Entwickler, die Container verwenden, dass sie eine Lösung zur Containerorchestrierung verwenden, und 70 % davon berichten, dass sie einen vollständig verwalteten (cloudverwalteten) Service zur Containerorchestrierung in ihrem Unternehmen nutzen.