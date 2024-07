Was ist Knative?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Knative mehrere Anwendungsfälle für Kubernetes-Benutzer unterstützt, die die Entwicklung von containerisierten Anwendungen vereinfachen oder ihre Nutzung von Containern auf die nächste Stufe heben möchten.

Kubernetes optimieren. Durch die Beseitigung sich wiederholender Build- und Konfigurationsaufgaben macht Knative Entwickler, die mit Kubernetes arbeiten, produktiver. Jedes Entwicklungsteam, das mit dem Management einer wachsenden Anzahl von Kubernetes-Clustern zu kämpfen hat, ist ein idealer Kandidat für Knative.

Die Reise in die serverlose Umgebung beschleunigen. Serverlose Umgebungen können entmutigend sein, wenn sie manuell eingerichtet und gemanagt werden müssen.Mit Knative können Unternehmen schnell serverlose Workloads einrichten. Was die Entwickler betrifft, so erstellen sie lediglich einen Container, der von Knative als serverlose Funktion im Hintergrund ausgeführt wird.

Agile- und DevOps-Lebenszyklen unterstützen. Knative ermöglicht es Entwicklern, neue Container und Container-Versionen schneller zu erstellen und erleichtert so die Bereitstellung von containerisierten Anwendungen in kleinen, schnellen, iterativen Schritten als Teil eines Agile- oder DevOps-Workflows. Und Knative-Services lassen sich problemlos in automatisierte CI/CD-Pipelines integrieren, ohne dass spezielle Software oder individuelle Programmierung erforderlich ist.

Neue Funktionen reibungslos einführen. Wenn den Kunden neue Versionen bereitgestellt werden, können Softwareprobleme auftreten, die sich auf die Geschäftsprozesse auswirken können. Die Konfiguration und das Routing von Knative ermöglichen es den Entwicklern, neue Containerversionen nur einem Teil des Benutzerstamms zugänglich zu machen und diesen Kreis im Laufe der Zeit bei der Behebung von Problemen schrittweise zu erweitern – oder, falls nötig, schnell auf ältere Versionen zurückzugreifen.

Entwickler auf Codierung und Innovation fokussiert halten. DevOps kann Entwicklern die Möglichkeit geben, ihre eigenen Umgebungen zu verwalten. Letztendlich wollen sich die Entwickler aber auf die Entwicklung fehlerfreier Software und innovativer neuer Funktionen konzentrieren und nicht auf die Konfiguration von Nachrichten-Bus-Warteschlangen für das Ereignis-Triggering oder die Verwaltung der Skalierbarkeit von Containern. Mit Knative können Entwickler mehr Zeit mit dem verbringen, was sie am besten können.