SELECT

c.name,

p.product_name

FROM

customers c

JOIN

orders o ON c.customer_id = o.customer_id

JOIN

products p ON o.product_id = p.product_id

WHERE

c.city = 'New York' ;

Diese Anweisung ruft die Namen der Kunden sowie die Namen der von ihnen bestellten Produkte ab. Sie führt die Tabellen Kunden, Bestellungen und Produkte basierend auf customer_id und product_id zusammen und wählt dabei nur die Kunden aus, die in New York leben.