Was ist ein Primärschlüssel?

Um zu verstehen, wie Primärschlüssel und Fremdschlüssel die Beziehungen zwischen Tabellen in relationalen Datenbanken definieren, ist es hilfreich, die Einschränkungen der referentiellen Integrität zu betrachten.

Referentielle Integritätsbeschränkungen, auch bekannt als referentielle Beschränkungen oder Fremdschlüssel-Beschränkungen, sind Regeln, die verlangen, dass Fremdschlüsselwerte in einer Tabelle mit den Primärschlüsselwerten in einer anderen Tabelle übereinstimmen.

In einer Mitarbeiterdatenbank kann zum Beispiel eine referentielle Integritätsbeschränkung festlegen, dass jeder Mitarbeiter in der Tabelle EMPLOYEE Mitglied einer Abteilung des Unternehmens sein muss, die in der Tabelle DEPARTMENT aufgeführt ist.

In diesem Fall ist der Primärschlüssel der Tabelle DEPARTMENT eine Spalte, die eindeutige Abteilungsnummern speichert, während der Fremdschlüssel der Tabelle EMPLOYEE eine Spalte ist, die dieselben eindeutigen Abteilungsnummern speichert. Diese übereinstimmenden Spalten bedeuten, dass die Tabellen die Fremdschlüssel-Beschränkung einhalten.

Da die Tabelle DEPARTMENT den Primärschlüssel beherbergt, auf den der Fremdschlüssel der Tabelle EMPLOYEE verweist, wird der Schlüssel EMPLOYEE als von der Tabelle DEPARTMENT abhängig betrachtet. Die Tabelle DEPARTMENT wiederum ist die „übergeordnete Tabelle“ in dieser Tabellenbeziehung.

Referentielle Integritätsbeschränkungen können fehlerhafte Dateneingaben in Datenbanken verhindern. Solche Einschränkungen würden zum Beispiel verhindern, dass ein Benutzer einen Mitarbeiterdatensatz zur Tabelle EMPLOYEE hinzufügt (wie unten abgebildet), wenn die Abteilungsnummer in diesem Mitarbeiterdatensatz nicht in DEPARTMENT TABLE existiert.