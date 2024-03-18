Was ist Datenintegrität?

Datenintegrität ähnelt der Qualitätskontrolle in traditionellen produktorientierten Unternehmen und stellt sicher, dass das Rohmaterial korrekt, sicher und für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.

Die Abhängigkeit von guten Daten bei Geschäftsanalysen, Kundeninteraktionen und Compliance unterstreicht die Bedeutung der Datenintegrität im gesamten Unternehmen. Das Sprichwort „Garbage in, Garbage out“ ist sehr relevant, wenn es darum geht, Daten zu nutzen, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen, Kunden fair und korrekt zu behandeln und genaue Geschäftsberichte zu ermöglichen, die den Branchenvorschriften entsprechen. Schlechte Daten führen, sobald sie operationalisiert sind, zu unerwünschten Ergebnissen.

Unternehmen müssen Daten während ihres gesamten Lebenszyklus vollständig, genau, konsistent und sicher aufbewahren. Die Datenintegrität trägt dazu bei, diese Vollständigkeit zu fördern, indem alle Datenelemente ohne Änderungen, Kürzung oder Verlust intakt bleiben und Änderungen verhindert werden, die die Analyse verzerren und konsistente Testbedingungen gefährden könnten. Ohne Datenintegritätsprozesse wären Unternehmen nicht in der Lage, zu überprüfen, ob zukünftige Daten mit früheren Daten übereinstimmen, unabhängig von den Zugriffsmustern. Darüber hinaus dient Datenintegrität dazu, die Datensicherheit zu erhöhen, indem der Zugriff kontrolliert und durch Authentifizierung, Autorisierung, Verschlüsselung und umfassende Datenschutzstrategien, einschließlich Backups und Zugriffsprotokollierung, vor unbefugter Ausnutzung geschützt wird.

Über die Entscheidungsfindung hinaus ist die Datenintegrität entscheidend für den Schutz der persönlichen und sensiblen Informationen der betroffenen Personen. Fehler im Umgang mit Kundendaten, sei es durch menschliches Versagen oder durch Cyberangriffe, können zu Verletzungen der Privatsphäre und des Vertrauens, zu falschen Darstellungen von Personen und zu potenziell schwerwiegenden Reputationsschäden führen. Dies gilt auch für weniger sensible First-Party-Daten, bei denen Ungenauigkeiten das Verständnis und die Behandlung der Nutzer durch das Unternehmen verzerren und deren Einbeziehung in Trends und Interaktionen mit der Marke beeinträchtigen können. Die Wahrung der Datenintegrität ist daher nicht nur eine Compliance- oder operative Frage, sondern eine strategische Notwendigkeit, die sich auf alle Aspekte der Beziehung eines Unternehmens zu seinen Kunden und seine Position auf dem Markt auswirkt.