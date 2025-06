Was ist Datenabstammung?

Unternehmen benötigen heutzutage immer mehr Echtzeit-Einblicke, aber diese Erkenntnisse hängen vom Verständnis der Daten und ihrer Reise durch die Pipeline ab. Zu den Möglichkeiten, wie Teams End-to-End-Tools für die Datenabstammung zur Verbesserung von Arbeitsabläufen nutzen können, gehören:



Datenmodellierung: Um visuelle Darstellungen der verschiedenen Datenelemente und ihrer entsprechenden Verknüpfungen innerhalb eines Unternehmens zu erstellen, müssen Unternehmen die zugrunde liegenden Datenstrukturen definieren, die sie unterstützen. Die Datenherkunft hilft bei der Modellierung dieser Beziehungen und veranschaulicht die verschiedenen Abhängigkeiten im gesamten Datenökosystem. Da sich Daten im Laufe der Zeit weiterentwickeln, werden immer neue Datenquellen erschlossen, neue Datenintegrationen müssen vorgenommen werden usw. Daher muss auch das Gesamtdatenmodell, das Unternehmen zur Verwaltung ihrer Daten verwenden, an die sich ändernde Umgebung angepasst werden. Die Datenabstammung hilft dabei, diese Veränderungen im Laufe der Zeit durch Datenmodelldiagramme genau widerzuspiegeln, indem neue oder veraltete Verbindungen oder Tabellen hervorgehoben werden. Dies wiederum hilft Analysten und Datenwissenschaftlern, wertvolle und zeitnahe Analysen zu erstellen, da sie ein besseres Verständnis der Datensätze haben.

Datenmigration: Wenn Daten in ein neues Speichersystem verschoben oder neue Software integriert wird, nutzen Unternehmen die Datenmigration, um die Speicherorte und den Lebenszyklus der Daten zu verstehen. Da die Datenabstammung einen Überblick darüber bietet, wie diese Daten durch das Unternehmen gelaufen sind, unterstützt sie die Teams bei der Planung dieser Systemmigrationen oder -aktualisierungen und beschleunigt den allgemeinen Übergang zur neuen Speicherumgebung. Außerdem bietet sie Teams die Möglichkeit, das Datensystem zu bereinigen, indem alte, irrelevante Daten archiviert oder gelöscht werden. Dies wiederum kann die Gesamtleistung des Datensystems verbessern, indem die zu verwaltende Datenmenge reduziert wird.

Compliance: Die Datenabstammung bietet einen Compliance-Mechanismus für Audits, verbessert das Risikomanagement und stellt sicher, dass Daten in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorschriften der Datenverwaltung gespeichert und verarbeitet werden. So wurde beispielsweise im Jahr 2016 die DSGVO-Gesetzgebung geschaffen, um die personenbezogenen Daten von Menschen in der Europäischen Union und im Europäischen Wirtschaftsraum zu schützen und Einzelpersonen mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben. In den Vereinigten Staaten haben einzelne Bundesstaaten, wie Kalifornien, Richtlinien wie den California Consumer Privacy Act (CCPA) entwickelt, der Unternehmen zur Information der Verbraucher über die Erhebung ihrer Daten verpflichtet. Diese Art von Gesetzgebung macht die Speicherung und Sicherheit dieser Daten zur obersten Priorität. Und ohne Tools zur Kontrolle der Datenabstammung wäre das Einhalten der Vorschriften für Unternehmen ein zeitaufwändiges und teures Unterfangen.

Auswirkungsanalyse: Tools zur Datenabstammung können Aufschluss über die Auswirkungen bestimmter geschäftlicher Änderungen geben, z. B. über nachgelagerte Berichte. Wenn sich beispielsweise der Name eines Datenelements ändert, kann die Datenabstammung den Führungskräften Aufschluss darüber geben, wie viele Dashboards davon betroffen sein könnten und wie viele Benutzer anschließend auf diese Berichte zugreifen. Sie kann auch dazu beitragen, die Auswirkungen von Datenfehlern und die Gefährdung im gesamten Unternehmen zu bewerten. Datenfehler können aus einer Vielzahl von Gründen auftreten, was das Vertrauen in bestimmte Business-Intelligence-Berichte oder Datenquellen untergraben kann. Tools zur Datenabstammung können Teams jedoch dabei helfen, sie bis zur Quelle zurückzuverfolgen, wodurch die Datenverarbeitung optimiert und die Kommunikation mit den jeweiligen Teams ermöglicht wird.