IBM Manta Data Lineage

Mehr Wert generieren

Das McKinsey Global Institute schätzt, dass Unternehmen 9,5 bis 15,4 Billionen US-Dollar an Geschäftswert generieren könnten (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), wenn sie in Tools zur Rückverfolgung der Datenabstammung investieren, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Optimierung von Fusions- und Übernahmeprozessen Beschleunigen Sie die Integration und Datenkonsolidierung, während Sie gleichzeitig Einblick in den Compliance-Grad der übernommenen Systeme erhalten. Vermeiden Sie böse Überraschungen bei Ihrer Fusion oder Übernahme. Fusionen und Übernahmen finden aus vielen Gründen statt, und der Kontext ändert sich ständig. IT-Teams gehen möglicherweise völlig blind an ihre neue Datenumgebung heran und wissen nicht, welche Anwendungen, Prozesse und Daten sie übernommen haben. Selbst bei den einvernehmlichsten Vereinbarungen kann das übernehmende Unternehmen von der schieren Menge an Skripten in der neuen Umgebung überrumpelt werden, deren Handhabung extrem aufwändig und teuer sein kann. In den meisten Fällen von Fusionen und Übernahmen ist die manuelle Rückverfolgung der Datenabstammung sehr teuer. Scan und Verarbeitung jeder Umgebung Die automatisierte Plattform für die Rückverfolgung der Datenabstammung von IBM nutzt Metadaten, um eine Übersicht darüber zu erstellen, wie Daten in Ihrer Umgebung transformiert, verwendet und verarbeitet werden. Sie kann Änderungen in Datentabellen erkennen und Ihnen zeigen, wie sich diese auf nachgelagerte Anwendungen auswirken. Sie können relevante Informationen im Kontext der Datenpipeline mit farbcodierten aktiven Tags kennzeichnen. Mit über 50 verfügbaren Scannern können Sie die Bewegung von Daten in nahezu jeder Umgebung visualisieren. Außerdem können Sie Zeit und Geld sparen, indem Sie Bereiche finden, in denen Korrekturen erforderlich sind. Darüber hinaus bietet die Plattform zur Rückverfolgung der Datenabstammung Transparenz auf mehreren Ebenen, damit alle Abteilungen und Rollen von den Informationen profitieren.