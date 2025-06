Was ist eine Clouddatenbank?

Cloud-Datenbanken sammeln, liefern, replizieren und verlagern alle Daten eines Unternehmens mithilfe des Hybrid-Cloud-Konzepts an den Rand. Benutzer müssen die abhängige Middleware nicht mehr bereitstellen, um Datenbankanforderungen überall auf der Welt bereitzustellen. Stattdessen können sie Anwendungen direkt mit ihrer Datenbank verbinden.

Hybride Datenbanken erzeugen eine verteilte hybride Daten-Cloud für verbesserte Leistung, Reichweite, Verfügbarkeit und Kosteneinsparungen. Dadurch können Unternehmen:

klein anfangen und groß werden;



bei Bedarf elastisch skalieren;



Cluster über mehrere Rechenzentren verteilen;



die Cloud unabhängig verwalten oder diese Aufgabe einem Provider überlassen; und



verschiedene Cloud-Provider kombinieren, um die geografische Reichweite, Service Level Agreements (SLAs), Preise und die gesetzlichen Bestimmungen zu optimieren.

Beispielsweise nutzen Finanzunternehmen das hybride Konzept, indem sie die Datenbank als zentrales Repository für all ihre Daten aus unterschiedlichen Quellen verwenden und diese Finanzdaten dann im JSON-Format bereitstellen. Diese Daten werden dann an die Database as a Service verteilt und für die verschiedenen Regionen der Welt repliziert.

Wenn ein Kunde in Singapur mehr als 4 Sekunden warten muss, bis seine Daten aus einer Datenbank in New Jersey für seine mobile Anwendung abgerufen werden, ist es unwahrscheinlich, dass dieser Kunde diese Anwendung erneut verwenden wird. Mit Database as a Service (DBaaS) lassen sich Daten umgehend replizieren und verteilen. Damit wird weltweit ein echtzeitnaher Datenzugriff möglich.