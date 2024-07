Die Implementierung von STU (dem generativen KI-gestützten Lernbegleiter) hat sowohl für die Lernenden als auch für die GK Cloud Solution selbst transformative Ergebnisse gebracht.

Vorteile für Lernende:

Erhöhtes Engagement der Lernenden: Daten aus Umfragen nach der Implementierung zeigen einen deutlichen Anstieg des Engagements der Lernenden. Die personalisierten Empfehlungen und klaren Erklärungen von STU haben zu einer Steigerung der Kursabschlussraten um 20 % geführt. Die Lernenden berichten, dass sie sich während ihres Lernprozesses stärker unterstützt und motiviert fühlen.

Die Fähigkeit von STU, auf die Zweifel der Lernenden in Echtzeit einzugehen, hat zu einer geführt, die anhand von Bewertungen nach der Schulung gemessen wurde. Die Lernenden behalten dank der gezielten Unterstützung durch STU nachweislich mehr Informationen. Verbesserte Lerneffizienz: Unter Anleitung von STU können die Lernenden die relevantesten Lernpfade wählen und so die Zeitverschwendung mit irrelevantem Material minimieren. Dies hat zu einer durchschnittlichen Reduzierung des Zeitaufwands für die Durchführung von Schulungsprogrammen um 10 % geführt.

Die Leistungsfähigkeit von IBM Watson:

Watson Discovery und watsonx Assistant ermöglichen STU, als leistungsstarke Wissens-Engine zu agieren. Die Lösungen ermöglichen es STU, auf große Mengen von Schulungsmaterialien und Online-Ressourcen zuzugreifen und diese zu verarbeiten, um kontextuell relevante Erklärungen zu liefern, die auf die jeweilige Frage des Lernenden zugeschnitten sind.

Geschäftsauswirkungen für GK Cloud Solutions:

Steigern Sie die Kundenzufriedenheit: Ein besseres Engagement der Lernenden und bessere Ergebnisse führen zu zufriedeneren Kunden. Das EdTech-Unternehmen hat einen 12%igen Anstieg der Kundenbindung aufgrund der nachweislich positiven Auswirkungen von STU auf die Effektivität der Unternehmensschulung verzeichnet.

Insgesamt zeigt der Erfolg der STU die transformative Kraft der KI in der Unternehmens- und Verbraucherschulung. Durch den Einsatz von IBM Watson Discovery, watsonx Assistant und watsonx.ai in der IBM Cloud hat das EdTech-Unternehmen nicht nur das Lernerlebnis für seine Kunden verbessert, sondern auch erhebliche geschäftliche Vorteile erzielt. Das Unternehmen konnte dies mit einem sehr agilen Arbeitsablauf erreichen, einschließlich eines Pilotprojekts vor der Implementierung und eines Proof of Concept (POC), der von den IBM Client Engineering-Teams durchgeführt wurde. Ein nahtloser Übergang von der Pilot- zur Produktionsphase in Zusammenarbeit mit dem Kundenerfolgsteam von IBM führte zu einer verbesserten Effizienz und erfolgreichen Geschäftsergebnissen.

„GK Cloud hat die Branche durch seine transformative Reise revolutioniert, angetrieben durch eine Leidenschaft für Technologie und eine klare Vision. Als Star-Kunde, der watsonx nutzt, sehen wir ein großes Potenzial in der weitreichenden Präsenz und dem Einfluss von STU im EdTech-Bereich“, sagt Kiran Raghupathy, Director, Customer Success Leader, ISA, bei IBM.