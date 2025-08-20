Was ist Cloud-Migration?

Bei der Cloud-Migration werden Daten, Anwendungen und Workloads von einem lokalen Rechenzentrum in eine cloudbasierte Infrastruktur oder von einer Cloud-Umgebung in eine andere (als Cloud-to-Cloud-Migration bezeichnet) verschoben.

Ein Unternehmen kann sich für die Migration zu einer oder mehreren Clouds entscheiden und kann Public-Cloud-Modelle nutzen, bei denen Services über das öffentliche Internet bereitgestellt werden, oder Private-Cloud-Modelle, bei denen eine sichere, proprietäre Cloud-Infrastruktur nur für sie zugänglich ist. Viele Unternehmen entscheiden sich für eine Hybrid-Cloud-Umgebung, in der Public- und Private-Cloud-Services kombiniert werden, um eine einzige, flexible und kostengünstige IT-Infrastruktur zu schaffen, die das Workload-Management in verschiedenen Cloud-Umgebungen unterstützt und automatisiert.

Multiclouds sind eine weitere Option. Damit können Unternehmen ihre IT-Infrastruktur über mehrere Public-Cloud-Provider migrieren. Multiclouds können so einfach sein wie die Nutzung von Software-as-a-Service (SaaS) von verschiedenen Anbietern, um Portabilitätsfunktionen über Infrastrukturen hinweg zu nutzen. Häufiger geht es jedoch um die Verwaltung von Unternehmensanwendungen auf Platform-as-a-Service (PaaS) oder Infrastructure-as-a-Service (IaaS) über mehrere Cloud-Anbieter (z. B. Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud und Microsoft Azure) von einer zentralen Konsole aus.