Welche Vorteile bietet Cloud Computing?

In der Cloud verhindern Backups Datenverluste durch Hardwareausfälle. Datensicherheit in der Cloud ermöglicht es Unternehmen, sensible Informationen in einem verteilten Netz zentral zu verwalten und zu schützen. Cloud-Plattformen bieten fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung und Bedrohungsüberwachung, die dazu beitragen, das Risiko von Datenverletzungen zu minimieren und gleichzeitig die Einhaltung der Branchenregeln sicherzustellen.