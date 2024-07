Was ist End User Experience Monitoring (EUEM)?

Anwendungsausfälle können durch viele Faktoren verursacht werden, z. B. Netzwerkunterbrechungen, Programmierfehler, Ausfälle von Cloud-Anbietern, geplante Updates oder Sicherheitsverletzungen. In jedem Fall können sich längere Ausfallzeiten von Anwendungen negativ auf die Benutzerfreundlichkeit auswirken (ganz zu schweigen von entgangenen Einnahmen und Kunden). Die Überwachung der mittleren Zeit bis zur Erkennung (Mean Time to Detection, MMTD) oder der mittleren Zeit bis zur Behebung (Mean Time to Remediation, MTTR), d. h. der Zeit, die für die Fehlerbehebung nach der Erkennung eines Fehlers benötigt wird, ist für die Minimierung von Ausfallzeiten entscheidend.