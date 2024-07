Unternehmen, die ihre digitale Transformation vorantreiben möchten, müssen unbedingt verstehen, wie Benutzer mit ihren digitalen Endpunkten (d. h. Anwendungen, Websites, mobilen Apps oder anderen Onlineservices) interagieren, und anschließend proaktiv alle Probleme lösen, die zu einer Beeinträchtigung des Benutzererlebnisses führen könnten. Da IT-Umgebungen jedoch immer komplexer und fragmentierter werden, kann es für ITOps-Teams ziemlich schwierig werden, einen durchgängigen Überblick über die User Journeys zu erhalten und eine nahtlose und zufriedenstellende Endbenutzerfunktionalität für alle diese Endpunkte sicherzustellen.

Die Überwachung der digitalen Erfahrung (Digital Experience Monitoring, DEM) mit IBM Instana Observability ermöglicht es Ihren IT-Teams, Probleme bei der Anwendungsleistung in Echtzeit aus der Perspektive des Endbenutzers im Blick zu behalten. Mit KI-gestützter, umfassender Beobachtbarkeit im gesamten Stack und kontextbezogenen Metriken hilft Instana bei der Identifizierung von Leistungsproblemen an allen Endpunkten, Benutzergeräten und in der gesamten User Journey. Die automatische, dezentrale Traceerstellung beschleunigt die Ursachenbestimmung und die Vorbeugung bzw. Behebung von Vorfällen. Mit Instana können Sie auch die Reaktionsfähigkeit Ihrer digitalen Endpunkte optimieren, Ausfallzeiten reduzieren, Geschäftsergebnisse fördern und Ihren Benutzern eine bessere Erfahrung bieten.