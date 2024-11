Was ist verteiltes Tracing?

Um den Unterschied zwischen verteiltem Tracing und Protokollierung zu verstehen, müssen wir zunächst klären, was ein Protokoll ist. Ein Protokoll ist ein Zeitstempel eines Ereignisses, das in einem Anwendungssystem auftritt. Die Protokollierung überwacht diese wichtigen Ereignisse, die durch Protokolle identifiziert werden, um unvorhersehbare Verhaltensweisen in Ihrer Anwendung hervorzuheben. Wenn ein Fehler auftritt, wird eine automatische Antwort ausgelöst und Ihr DevOps-Team benachrichtigt.

Einer der größten Nachteile der Protokollierung allein ist, dass sie keinen vollständigen Überblick über die Anwendungsleistung ohne Traces bieten kann.

Beim verteilten Tracing werden Transaktionen mithilfe von Trace-IDs kontextbezogen durch Ihr System verfolgt. In diesem Zusammenhang können Sie den genauen Ort ermitteln, an dem ein Fehler in Ihrem System aufgetreten ist. Diese Transparenz Ihres Microservice-basierten Systems reduziert die Reaktionszeit bis zur Erkennung in der gesamten Transaktionslandschaft. Daher nutzen viele Teams verteiltes Tracing und Protokollierung gleichzeitig, um sich ein vollständiges Bild über den Zustand ihrer modernen Anwendungen zu machen.