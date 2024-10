Was ist OpenTelemetry?

Metriken: Metriken sind in der Regel der Ort, an dem Sie die ersten Anzeichen eines Problems in Ihrem System erkennen. Diese liefern Ihnen numerische Werte oder Messwerte, die Ihre Ressourcennutzung und Anwendungsleistung anzeigen. Die drei wichtigsten Arten von Metriken sind Delta, Gauge und Kumulativ.

Traces: Traces bewerten, wie Anfragen in verteilten Cloud-Umgebungen einen Server durchlaufen. Dabei wird überwacht, wie eine Operation von Knoten zu Knoten übertragen wird. Traces bieten nur einen begrenzten Einblick in den Zustand der Anwendungen, da sie sich ausschließlich auf die Anwendungsschichten konzentrieren. Um ein vollständiges Bild davon zu erhalten, was in Ihrem System vor sich geht, ist es außerdem wichtig, Ihre Metriken und Protokolle zu überwachen.