Tools für das Application Performance Monitoring konzentrieren sich ausschließlich auf die Überwachung und stellen nur einen Aspekt von APM dar.

Traditionelle Überwachungslösungen beruhen auf kleinen Software-Komponenten, den so genannten „Agenten“, die in der gesamten Anwendungsumgebung und der unterstützenden Infrastruktur bereitgestellt werden, um in regelmäßigen Abständen (bis zu einmal pro Minute) Leistung und leistungsbezogene Metriken (oder Telemetrie) zu erfassen. Modernere Lösungen verwenden die agentenlose Überwachung für einen nicht-intrusiven Ansatz zur Datenerfassung, der sich auf die Analyse des Netzwerkverkehrs zur Erfassung von Anwendungsleistungsdaten stützt.sammeln.

Das Application Performance Management ist in vielerlei Hinsicht der nächste natürliche Schritt im Lebenszyklus der Wartung (nach der Überwachung). App-Performance-Management-Systeme gewinnen Erkenntnisse aus den Leistungsdaten und Überwachungsprozessen von Anwendungen, um Entwickler bei der Optimierung der Leistung und Verfügbarkeit von Unternehmensanwendungen zu unterstützen.