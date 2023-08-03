Dies ist auch der Grund, warum die Überwachung der Anwendung für moderne Unternehmen so kritisch ist. Die Überwachung des Anwendungszustands ist ein Diagnoseprozess, bei dem Probleme im Anwendungszustand identifiziert und ein Lösungsplan erstellt werden, bevor sie sich zu größeren Problemen für ein Unternehmen entwickeln.

Unternehmen können keine unnötige ungeplante Ausfallzeit oder erhöhte Latenz riskieren, weil eine Anwendung fehlgeschlagen ist oder eine unzureichende Leistung erbracht hat. Die systembedingten Abhängigkeiten der Anwendung können dazu führen, dass ein Fehler kaskadierende Auswirkungen auf das gesamte Leistungsangebot hat. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, in die Überwachung des Anwendungszustands zu investieren und sicherzustellen, dass Ihre Anwendungen den täglichen Anforderungen eines Unternehmens gerecht wird. Da jede Störung dieses Ablaufs erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmensergebnis und die Kundenbeziehung haben kann, ist es wichtig, der Anwendungsüberwachung in modernen Unternehmen Priorität einzuräumen.

Die Überwachung des Anwendungszustands weist einige Ähnlichkeiten mit der Überwachung der Anwendungsleistung auf, bei der Digital Experience wie Ladezeit, Reaktionszeit, Verfügbarkeit und Betriebszeit überwacht werden. Beide verbessern zwar die Funktionsweise von Anwendungen für Endbenutzer, doch die Überwachung des Anwendungszustands befasst sich in erster Linie mit der Funktionsfähigkeit einer Anwendung, während die Überwachung der Anwendungsleistung auch auf die Verbesserung der Benutzererfahrung ausgerichtet ist.