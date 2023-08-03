In Unternehmen müssen heute alle Mitarbeiter, Anwendungen und Prozesse koordiniert zusammenarbeiten, um einen Mehrwert zu schaffen. Unternehmen verlassen sich zunehmend auf ihren Technologie-Stack – der die Gesamtheit ihrer Netzwerkschnittstellen, CPUs, virtuellen Maschinen, Betriebssysteminformationen und installierten Anwendungen umfasst – um dem Endbenutzer einen konsistenten Service zu bieten. Das bedeutet, dass Unternehmen insbesondere ihre Software-Anwendungen optimal funktionieren müssen, da diese oft eine Quelle für Wettbewerbsvorteile sind.
Dies ist auch der Grund, warum die Überwachung der Anwendung für moderne Unternehmen so kritisch ist. Die Überwachung des Anwendungszustands ist ein Diagnoseprozess, bei dem Probleme im Anwendungszustand identifiziert und ein Lösungsplan erstellt werden, bevor sie sich zu größeren Problemen für ein Unternehmen entwickeln.
Unternehmen können keine unnötige ungeplante Ausfallzeit oder erhöhte Latenz riskieren, weil eine Anwendung fehlgeschlagen ist oder eine unzureichende Leistung erbracht hat. Die systembedingten Abhängigkeiten der Anwendung können dazu führen, dass ein Fehler kaskadierende Auswirkungen auf das gesamte Leistungsangebot hat. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, in die Überwachung des Anwendungszustands zu investieren und sicherzustellen, dass Ihre Anwendungen den täglichen Anforderungen eines Unternehmens gerecht wird. Da jede Störung dieses Ablaufs erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmensergebnis und die Kundenbeziehung haben kann, ist es wichtig, der Anwendungsüberwachung in modernen Unternehmen Priorität einzuräumen.
Die Überwachung des Anwendungszustands weist einige Ähnlichkeiten mit der Überwachung der Anwendungsleistung auf, bei der Digital Experience wie Ladezeit, Reaktionszeit, Verfügbarkeit und Betriebszeit überwacht werden. Beide verbessern zwar die Funktionsweise von Anwendungen für Endbenutzer, doch die Überwachung des Anwendungszustands befasst sich in erster Linie mit der Funktionsfähigkeit einer Anwendung, während die Überwachung der Anwendungsleistung auch auf die Verbesserung der Benutzererfahrung ausgerichtet ist.
Unternehmen benötigen einen umfassenden Plan, um den Zustand ihrer Anwendung sicherzustellen, aber eine Schlüsselkomponente jedes Überwachungsprozesses für den Anwendungszustand ist die Datenerfassung. Anwendungen können aus vielen verschiedenen Gründen ausfallen oder nicht die erwarteten Ergebnisse liefern. Daher ist es wichtig, mehrere wichtige Zustandsstatus und Leistungsmetriken zu verfolgen, damit Sie Leistungsprobleme nicht zu spät entdecken. Aus diesem Grund versuchen viele Unternehmen, den Zustand ihrer Anwendungen zu verwalten und wichtige Metriken durch erweiterte Zustandsberichte zu verfolgen.
Hier sind sieben wichtige Metriken, die den relativen Erfolg Ihres Prozesses zur Überwachung des Anwendungszustands identifizieren:
Unternehmen sind darauf angewiesen, dass ihre Anwendungen funktionieren, um die Effizienz ihrer Abläufe zu steigern und ihren Kunden Services bereitzustellen. Der beste Weg zur Verbesserung des Anwendungszustands ist ein strukturierter Prozess, der wichtige Metriken identifiziert und verfolgt, welche Aufschluss darüber geben, wie einzelne Anwendungen abschneiden, und einen ganzheitlichen Überblick über das Gesamtsystem ermöglichen.
