Was ist synthetische Überwachung?

Moderne cloudnative Anwendungen werden immer komplexer, wenn sie in verteilte Umgebungen verlagert werden. Für DevOps-Teams kann es schwierig sein, jedes mögliche Transaktionsszenario innerhalb eines Systems zu simulieren. Fehler können leicht übersehen werden, wenn eine bestimmte Situation oder ein bestimmter Ort nicht getestet wird. Unbekannte Kunden-Roadmaps führen zu einem allgemeinen Mangel an Kontext, warum eine bestimmte Funktion in Ihrer Anwendung nicht funktioniert.

Eine synthetische Überwachung kann kostspielig und schwierig einzurichten sein. In der Regel benötigt Ihr Unternehmen Mitarbeiter mit fortgeschrittenen technischen Kenntnissen, um die mit dieser Art der Überwachung verbundene Programmier- und Skriptsprache handhaben zu können. Die Einrichtung dieses Tools ist selbst für hochspezialisierte Entwickler äußerst zeitaufwändig.



Schließlich können selbst geringfügige Änderungen an der Benutzeroberfläche dazu führen, dass Skripte fehlschlagen, was zu falschen Alerts and Notifications führt. Allein das Umbenennen einer Schaltfläche bedeutet, dass Sie den entsprechenden Code für die Überwachung ändern müssen. Synthetische Überwachung arbeitet daran, ihre Ausfallsicherheit und Automatisierung zu erhöhen, um diese Hindernisse zu überwinden.