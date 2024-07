Benutzer mobiler Apps erwarten kontinuierliche Verfügbarkeit und eine reibungslose Erfahrung. Wenn das nicht der Fall ist, werden sie nicht zögern, Ihre App zu verlassen und etwas Besseres herunterzuladen. Da so viel auf dem Spiel steht, haben die Entwicklungsteams für mobile Anwendungen Mühe, mit einem Sammelsurium unterschiedlicher und verteilter Analyse- und Überwachungstools zur Verwaltung der Leistung mobiler Apps Schritt zu halten.

IBM® Instana Observability bietet einen vollständigen, durchgängigen Überblick über die Leistung Ihrer mobilen Anwendung in Echtzeit und über eine einzige Plattform. Dieses Application Performance Monitoring (APM) bietet eine Full-Stack-Visualisierung der Aufrufpfade von Anwendungen, detaillierte Einblicke in die Interaktionen von Endbenutzern über mobile Geräte hinweg sowie die Probleme, mit denen sie konfrontiert sind. Die Lösung ermöglicht Ihnen die Überwachung von mobilen Anwendungen, die in iOS, Android, Flutter oder React Native implementiert sind.