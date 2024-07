Unabhängig davon, wer Ihre Endbenutzer sind: Es ist geschäftskritisch, ihnen die bestmögliche Website-Erfahrung zu bieten. Das Problem bei der Verwendung einer Sammlung von punktuellen Überwachungslösungen, die sich auf bestimmte Bereiche der Endbenutzerfunktionalität konzentrieren, ist, dass Sie damit nur einen begrenzten Überblick über die Daten erhalten. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Zusammenhänge zu erkennen, können Sie die Ursache eines Problems nicht schnell aufdecken und Bereiche mit Reibungspunkten für den Benutzer beseitigen.

Die Website-Überwachung mit IBM Instana Observability ermöglicht es Ihnen, zu sehen, was Ihre Benutzer sehen – in Echtzeit und ohne blinde Flecken. Alle wichtigen Details für jede Webbrowser-Anforderung werden automatisch gesammelt und im Hinblick auf Leistung kontextualisiert. Die Website-Überwachungslösung von Instana arbeitet mit einem schlanken JavaScript-Agenten, der in die überwachte Website eingebettet ist.