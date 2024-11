Die IBM Instana Observability-Plattform und IBM Cloud Pak for AIOps können Teams dabei helfen, bessere Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen und die Servicebereitstellung zu verbessern.

IBM Instana Observability bietet Full-Stack-Observability in Echtzeit und kombiniert Automatisierung, Kontext und intelligente Maßnahmen in einer Plattform. Instana hilft bei der Aufbrechung operativer Silos und bietet DevOps-, SRE-, Plattform-Engineering- und ITOps-Teams Zugriff auf Daten.

IT-Service-Management-Teams profitieren von IBM Cloud Pak for AIOps durch automatisierte Tools für das Management und die Behebung von Vorfällen. IBM Cloud Pak for AIOps bietet Tools für Innovationen und die Transformation des IT-Betriebs. Erfüllen Sie SLAs und überwachen Sie Metriken mit einer fortschrittlichen Transparenzlösung, die Kontext zu Abhängigkeiten in verschiedenen Umgebungen bietet.

IBM Cloud Pak for AIOps ist eine AIOps-Plattform, die Einblick in Leistungsdaten und Abhängigkeiten in verschiedenen Umgebungen bietet. Es ermöglicht ITOps-Managern und Site Reliability Engineers (SREs), künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Automatisierung zu nutzen, um das Vorfallmanagement und die Behebung von Vorfällen besser anzugehen. Mit IBM Cloud Pak for AIOps können Teams schneller Innovationen entwickeln, Betriebskosten senken und den IT-Betrieb (ITOps) transformieren.