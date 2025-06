ITOps ist die Kernfunktion der IT-Abteilung, die in der Regel dem Chief Information Officer unterstellt ist. Sie ist eine der vier Funktionen (neben dem technischen Management, dem Anwendungsmanagement und dem Service Desk Management), die in der IT Infrastructure Library (ITIL) definiert sind, dem branchenüblichen Best Practices Framework für IT-Servicemanagement.

ITOps steht an der Spitze der Bereitstellung von IT-Services, einem der wichtigsten Zahnräder in der Maschinerie, die ein Unternehmen am Laufen hält. Unternehmen und ihre Kunden sind so sehr auf den sofortigen Zugriff auf IT-Services – Daten, Softwareanwendungen, Public-Cloud- und Private-Cloud-Ressourcen – angewiesen, dass selbst eine kleine Unterbrechung dieser Services weitreichende und kostspielige Folgen haben kann.

In den letzten Jahren wurden die Aufgaben von ITOps zunehmend von KI-Software übernommen und bildeten ein neues Teilgebiet des IT-Betriebs, den KI-Betrieb, kurz AIOps.

KI-Funktionen wie die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und Modelle des maschinellen Lernens (ML) werden verwendet, um ITOps-Aufgaben zu automatisieren, beispielsweise das Sammeln und Aggregieren großer Datenmengen, das Trennen und Priorisieren wichtiger Ereigniswarnungen vom Rauschen der IT-Betriebsdaten und das Korrelieren von Daten, um Ursachen zu identifizieren und Lösungen vorzuschlagen.