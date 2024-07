Was ist ITOM?

IBM half Kunden in aller Welt bei der Bewältigung ihrer ITOM-Herausforderungen. Mittlerweile führt unser AIOps-Portfolio Anwender in die Zukunft von ITOM, ITOps sowie in andere Bereiche. IBM® Instana bietet einen vollständigen Überblick über den Unternehmensbestand. IBM® Turbonomic Application Resource Management trägt zur Ressourcenoptimierung bei. Die nachgewiesenen Ergebnissen sind im Forrester-Bericht „Total Economic Impact of IBM Turbonomic Application Resource Management" (Bericht über die wirtschaftlichen Gesamtauswirkungen von IBM Turbonomic Application Resource Management) zu finden. IBM® Cloud Pak for Watson AIOps ist auf vorausschauende Fehlerbeseitigung spezialisiert. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um herauszufinden, wie IBM AIOps-Lösungen Ihnen helfen können, Herausforderungen im IT-Betrieb zu meistern.