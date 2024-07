Zu den Best Practices für eine hohe Verfügbarkeit von IT-Services gehören die Stärkung des Service Managements, die Optimierung der End-to-End-Ausführung und die Nutzung von Datenanalysetechniken, um einen Wandel des technischen Supports von einem reaktiven zu einem präventiven Ansatz zu ermöglichen. Das IBM Accelerated Value Program bietet Kunden ein engagiertes Team, das sich auf die proaktive Orchestrierung auf weltweiter, geografischer und prozessspezifischer Ebene konzentriert. Erfahren Sie mehr über das IBM Accelerated Value Program.