Da Unternehmen und ihre Rechenzentren Hybrid Cloud-Bereitstellungen annehmen, haben sie eine rasant wachsende Anzahl von Anbietern und Workloads in ihren IT-Umgebungen. Die Verbreitung dieser Anbieter führt zu zahlreichen Problemen und Herausforderungen, die das IT-Personal überlasten, die Kerngeschäft und Innovationen der Kunden behindern und die Unterstützung und den Betrieb dieser Umgebungen erschweren.

Kombinieren Sie das mit den Prioritäten des CIO, die Verfügbarkeit der IT-Umgebung, die Sicherheit und den Datenschutz, die Leistung und die Gesamtbetriebskosten zu verbessern, und Sie stehen jetzt vor einer Herausforderung, die für viele Kunden unüberwindbar ist. Laut einer Umfrage von IDC gaben 62 % der Kunden an, dass Umgebungen mit mehreren Anbietern mehr Ausfallzeiten verursachten als Umgebungen mit nur einer Quelle. Allerdings stehen möglicherweise keine Mittel für die Erneuerung des OEM-Fundus, die Verbesserung des Leistungsumfangs oder die Aktualisierung von Produkten am End-of-Life (EOL) zur Verfügung.

Was ist eine integrierte Support-Strategie für Rechenzentren?

Kunden, die eine integrierte Support-Strategie verfolgen, setzen auf einen vertrauenswürdigen Berater, der die meisten, wenn nicht sogar alle Produkte im Rechenzentrum unterstützt. In den kommenden Jahren werden die Lösungen für IT-Rechenzentren immer anspruchsvoller werden, wodurch die oben genannten Herausforderungen noch komplexer werden. Aus diesem Grund müssen die Kunden ihr Infrastruktur-Supportmodell von Hardware-zentrierten Systemen auf komplette Workload-fähige Lösungen ausweiten und Hardware und Software in ein Lösungs-Supportmodell integrieren.

Kunden, die sich für diese Strategie entscheiden, wählen das Serviceniveau und die Aufgaben, die ihr Support-Lieferant während des gesamten Lebenszyklus ihrer Infrastrukturprodukte übernehmen soll. Dazu gehört auch die Wahl zwischen Standard- und proaktivem Support. Support-Lieferant können auch Dienstleistungen wie plattformübergreifende Orchestrierung, Anbieter- und IT-Anlagenmanagement und Verfügbarkeitsmanagement übernehmen (um nur einige zu nennen).

Die Vorteile der Konsolidierung des Supports im gesamten Rechenzentrum

Die Nutzung von IBM für Support im Rechenzentrum bietet entscheidende Vorteile. Der von IBM in Auftrag gegebene Forrester-Bericht „Total Economic Impact of IBM Hybrid IT Support“ belegt diese Vorteile anhand von Umfragen unter 277 unserer Kunden und 5 ausführlichen Interviews. Werfen wir einen Blick auf die Vorteile und ihre Gründe:

  • 25 % weniger Ausgaben für Wartung und Support: Die Konsolidierung unter einem einzigen Anbieter kann für Unternehmen erhebliche Kosteneinsparungen zur Folge haben. Häufig lenken Kunden Budget und Ressourcen auf andere Initiativen um, darunter die digitale Transformation und die Migration in die Cloud.
  • 20 % Reduzierung der Zeit für Hardware-Support-Aufgaben: IT-Mitarbeiter investieren einen erheblichen Teil der Zeit in tägliche Supportaufgaben, wie das Inventarmanagement, Fehlerbehebung, das Management von Vorfällen sowie die Installation und Aktualisierung von Geräten. Mit dem hybriden IT-Support von IBM sorgt ein einziger Ansprechpartner für Remote- und Vor-Ort-Support, Ersatzteillogistik und Rechnungsstellung. Der Ansprechpartner wird bei der Fehlerbehebung helfen und Unterstützung bei der Problemlösung leisten. IBM Support Insights, ein cloudbasierter Dienst, der aktuelle und potenzielle Systemprobleme identifiziert, liefert Risikobewertungen und Empfehlungen für Maßnahmen zur Reduzierung von Ausfallzeit und zur Vermeidung von Servicelücken. Es liefert Produktempfehlungen für IT-Systeme, Geräte und Software durch die Integration und Analyse von Bestands-, Lebenszyklus- und Vertragsdaten verschiedener IT-Anbieter.
  • 21 % Reduzierung der durchschnittlichen Zeit zur Behebung von Hardwareausfällen: Dank eines einzigen Ansprechpartners für das Incident-Management und IBM Support Insights, das einen Einblick in potenzielle Vorfälle ermöglicht, bevor diese auftreten, reduzieren Kunden mit dem hybriden IT-Support von IBM die Ausfallzeit. Die erhöhte Genauigkeit des Bestands ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, ebenso wie die empfohlenen proaktiven Code-Updates und Patches und die Beseitigung von Support-Lücken. Es ist wichtig zu beachten, dass Organisationen neben der tatsächlichen Verkürzung der Zeit zur Behebung von Vorfällen im Durchschnitt sieben Hardware-Vorfälle/-ausfälle pro Jahr vermeiden, indem sie IBM für ihre konsolidierte Rechenzentrumsunterstützungsstrategie nutzen.
  • 22% Reduzierung des Zeitaufwands für die Verwaltung von Lieferantenbeziehungen: Ein einziger Ansprechpartner für die Verwaltung der Lieferantenbeziehungen setzt zusätzliche Zeit für die IT-Mitarbeiter frei.

Mehr erfahren

Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Integration des Rechenzentrums haben, ist es vielleicht an der Zeit, über eine bessere Strategie nachzudenken, damit Sie von IBMs einzigartigen Funktionen profitieren können. Sehen Sie sich den vollständigen Forrester TEI-Bericht an und nutzen Sie das IBM Hybrid IT Support Estimator Tool, um die potenziellen dreijährigen Kosteneinsparungen durch die Konsolidierung von Support in Ihrem Rechenzentrum abzuschätzen.

 

