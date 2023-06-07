Da Unternehmen und ihre Rechenzentren Hybrid Cloud-Bereitstellungen annehmen, haben sie eine rasant wachsende Anzahl von Anbietern und Workloads in ihren IT-Umgebungen. Die Verbreitung dieser Anbieter führt zu zahlreichen Problemen und Herausforderungen, die das IT-Personal überlasten, die Kerngeschäft und Innovationen der Kunden behindern und die Unterstützung und den Betrieb dieser Umgebungen erschweren.
Kombinieren Sie das mit den Prioritäten des CIO, die Verfügbarkeit der IT-Umgebung, die Sicherheit und den Datenschutz, die Leistung und die Gesamtbetriebskosten zu verbessern, und Sie stehen jetzt vor einer Herausforderung, die für viele Kunden unüberwindbar ist. Laut einer Umfrage von IDC gaben 62 % der Kunden an, dass Umgebungen mit mehreren Anbietern mehr Ausfallzeiten verursachten als Umgebungen mit nur einer Quelle. Allerdings stehen möglicherweise keine Mittel für die Erneuerung des OEM-Fundus, die Verbesserung des Leistungsumfangs oder die Aktualisierung von Produkten am End-of-Life (EOL) zur Verfügung.
Kunden, die eine integrierte Support-Strategie verfolgen, setzen auf einen vertrauenswürdigen Berater, der die meisten, wenn nicht sogar alle Produkte im Rechenzentrum unterstützt. In den kommenden Jahren werden die Lösungen für IT-Rechenzentren immer anspruchsvoller werden, wodurch die oben genannten Herausforderungen noch komplexer werden. Aus diesem Grund müssen die Kunden ihr Infrastruktur-Supportmodell von Hardware-zentrierten Systemen auf komplette Workload-fähige Lösungen ausweiten und Hardware und Software in ein Lösungs-Supportmodell integrieren.
Kunden, die sich für diese Strategie entscheiden, wählen das Serviceniveau und die Aufgaben, die ihr Support-Lieferant während des gesamten Lebenszyklus ihrer Infrastrukturprodukte übernehmen soll. Dazu gehört auch die Wahl zwischen Standard- und proaktivem Support. Support-Lieferant können auch Dienstleistungen wie plattformübergreifende Orchestrierung, Anbieter- und IT-Anlagenmanagement und Verfügbarkeitsmanagement übernehmen (um nur einige zu nennen).
Die Nutzung von IBM für Support im Rechenzentrum bietet entscheidende Vorteile. Der von IBM in Auftrag gegebene Forrester-Bericht „Total Economic Impact of IBM Hybrid IT Support“ belegt diese Vorteile anhand von Umfragen unter 277 unserer Kunden und 5 ausführlichen Interviews. Werfen wir einen Blick auf die Vorteile und ihre Gründe:
Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Integration des Rechenzentrums haben, ist es vielleicht an der Zeit, über eine bessere Strategie nachzudenken, damit Sie von IBMs einzigartigen Funktionen profitieren können. Sehen Sie sich den vollständigen Forrester TEI-Bericht an und nutzen Sie das IBM Hybrid IT Support Estimator Tool, um die potenziellen dreijährigen Kosteneinsparungen durch die Konsolidierung von Support in Ihrem Rechenzentrum abzuschätzen.
Erfahren Sie, wie ein offener Data-Lakehouse-Ansatz vertrauenswürdige Daten und eine schnellere Durchführung von Analysen und KI-Projekten ermöglichen kann.
IBM wurde im 2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools zum 19. Mal in Folge als ein führender Anbieter im Bereich Datenintegrationstools genannt.
Erkunden Sie den Leitfaden für Datenexperten zum Aufbau eines datengestützten Unternehmens und zur Förderung von geschäftlichen Vorteilen.
Erfahren Sie, warum KI-gestützte Datenintelligenz und Datenintegration entscheidend sind, um die Bereitschaft für strukturierte und unstrukturierte Daten zu fördern und KI-Ergebnisse zu beschleunigen.
Vereinfachen Sie den Datenzugriff und automatisieren Sie die Data Governance. Entdecken Sie die Vorteile einer Data-Lakehouse-Strategie für Ihre Datenarchitektur, einschließlich der Kostenoptimierung Ihrer Workloads und der Skalierung von KI und Analysen, mit all Ihren Daten, überall.
Erkunden Sie, wie IBM Research regelmäßig in neue Funktionen für IBM Cloud Pak® for Data integriert wird.
Entwerfen Sie eine Datenstrategie, die Datensilos beseitigt, die Komplexität reduziert und die Datenqualität verbessert, um außergewöhnliche Kunden- und Mitarbeitererfahrungen zu schaffen.
Watsonx.data ermöglicht es Ihnen, Analysen und KI mit all Ihren Daten zu skalieren, unabhängig davon, wo sie sich befinden, und zwar über einen offenen, hybriden und kontrollierten Datenspeicher.
Erschließen Sie den Wert von Unternehmensdaten mit IBM Consulting und bauen Sie ein erkenntnisgesteuertes Unternehmen auf, das Ihnen geschäftliche Vorteile verschafft.
Entwerfen Sie eine Datenstrategie, die Datensilos beseitigt, die Komplexität reduziert und die Datenqualität verbessert, um außergewöhnliche Kunden- und Mitarbeitererfahrungen zu schaffen.