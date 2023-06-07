Da Unternehmen und ihre Rechenzentren Hybrid Cloud-Bereitstellungen annehmen, haben sie eine rasant wachsende Anzahl von Anbietern und Workloads in ihren IT-Umgebungen. Die Verbreitung dieser Anbieter führt zu zahlreichen Problemen und Herausforderungen, die das IT-Personal überlasten, die Kerngeschäft und Innovationen der Kunden behindern und die Unterstützung und den Betrieb dieser Umgebungen erschweren.

Kombinieren Sie das mit den Prioritäten des CIO, die Verfügbarkeit der IT-Umgebung, die Sicherheit und den Datenschutz, die Leistung und die Gesamtbetriebskosten zu verbessern, und Sie stehen jetzt vor einer Herausforderung, die für viele Kunden unüberwindbar ist. Laut einer Umfrage von IDC gaben 62 % der Kunden an, dass Umgebungen mit mehreren Anbietern mehr Ausfallzeiten verursachten als Umgebungen mit nur einer Quelle. Allerdings stehen möglicherweise keine Mittel für die Erneuerung des OEM-Fundus, die Verbesserung des Leistungsumfangs oder die Aktualisierung von Produkten am End-of-Life (EOL) zur Verfügung.