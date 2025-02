Was ist Docker?

Container sind standardisierte, ausführbare Komponenten, die den Anwendungsquellcode mit den Betriebssystembibliotheken und Abhängigkeiten kombinieren, die für die Ausführung dieses Codes in jeder Umgebung erforderlich sind.

Wenn man von Docker spricht, meint man in der Regel die Docker Engine, die Laufzeitumgebung für die Erstellung und Ausführung von Containern. Docker bezieht sich auch auf Docker, Inc.1, das Unternehmen, das die kommerzielle Version von Docker vertreibt. Es bezieht sich auch auf das Docker Open Source Projekt2, zu dem Docker, Inc. und viele andere Organisationen und Einzelpersonen beitragen.

Container vereinfachen die Entwicklung und Bereitstellung verteilter Anwendungen. Sie werden immer beliebter, da Unternehmen auf cloudnative Entwicklung und hybride Multicloud-Umgebungen umsteigen. Entwickler können Container auch ohne Docker erstellen, indem sie direkt mit den in Linux und anderen Betriebssystemen integrierten Funktionen arbeiten, aber Docker macht Containerisierung schneller und einfacher. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels meldete Docker, dass über 20 Millionen Entwickler die Plattform monatlich nutzen3. Wie andere Containerisierungstechnologien, einschließlich Kubernetes, spielt Docker eine entscheidende Rolle in der modernen Softwareentwicklung, insbesondere in der Microservices-Architektur.