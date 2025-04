Was ist eine REST-API?

Wenn möglich, sollten die Ressourcen auf der Client- oder Serverseite gecacht werden können. Die Serverantworten müssen auch Informationen darüber enthalten, ob das Caching für die gelieferte Ressource erlaubt ist. Ziel ist es, die Leistung auf der Client-Seite zu verbessern und gleichzeitig die Skalierbarkeit auf der Serverseite zu erhöhen. Dadurch wird die Notwendigkeit einer konstanten Kommunikation zwischen Client und Server deutlich reduziert, was besonders in Anbetracht der Zustandslosigkeit einen massiven Effizienz- und Geschwindigkeitsvorteil mit sich bringt. Besonders praktisch: Der Server gibt an, wie lange die abgefragten Daten im Cache gespeichert werden können, um auf diese Weise beispielsweise einen Rhythmus für Aktualisierungen festzulegen und so die optimale Balance zwischen Leistung und Aktualität der Daten zu finden.