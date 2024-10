Für einen Vergleich der beiden APIs ist ein individuelles Verständnis von REST- und GraphQL-APIs erforderlich.

REST

REST wurde Anfang der 2000er Jahre entwickelt und ist ein strukturierter Architekturstil für vernetzte Hypermedia-Anwendungen, der darauf ausgelegt ist, ein zustandsloses, zwischenspeicherfähiges Client/Server-Kommunikationsprotokoll zu verwenden. REST-APIs, auch RESTful APIs genannt, sind die Treiber von REST-Architekturen.

REST-APIs verwenden eindeutige Ressourcenkennungen (Unique Resource Identifiers, URIs), um Ressourcen zu adressieren. REST-APIs arbeiten so, dass verschiedene Endpunkte CRUD-Operationen („Create“, „Read“, „Update“ und „Delete“) für Netzwerkressourcen ausführen. Sie verlassen sich auf ein vordefiniertes Datenformat – einen sogenannten Medientyp oder MIME-Typ –, um die Form und Größe der Ressourcen zu bestimmen, die sie ihren Kunden zur Verfügung stellen. Die gängigsten Formate sind JSON und XML (und manchmal auch HTML oder einfacher Text).

Wenn der Client eine Ressource anfordert, verarbeitet der Server die Abfrage und gibt alle Daten zurück, die mit dieser Ressource verknüpft sind. Die Antwort enthält HTTP-Antwortcodes wie „200 OK“ (für erfolgreiche REST-Anfragen) und „404 Not Found“ (für nicht vorhandene Ressourcen).

GraphQL

GraphQL ist eine Abfragesprache und API-Laufzeit, die Facebook 2012 intern entwickelt hat, bevor sie 2015 Open Source wurde.

GraphQL wird durch ein API-Schema definiert, das in der GraphQL-Schemadefinitionssprache geschrieben wurde. Jedes Schema gibt die Datentypen an, die der Benutzer abfragen oder ändern kann, sowie die Beziehungen zwischen den Typen. Ein Resolver unterstützt jedes Feld in einem Schema. Der Resolver bietet Anweisungen zum Umwandeln von GraphQL-Abfragen, -Mutationen und -Abonnements in Daten und ruft Daten aus Datenbanken, Cloud-Diensten und anderen Quellen ab. Resolver stellen außerdem Spezifikationen für das Datenformat bereit und ermöglichen es dem System, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen.

Im Gegensatz zu REST, das in der Regel mehrere Endgeräte verwendet, um Daten abzurufen und Netzwerkoperationen durchzuführen, legt GraphQL Datenmodelle offen, indem es ein einziges Endgerät verwendet, über das Clients GraphQL-Anfragen senden, unabhängig davon, wonach sie fragen. Die API greift dann auf die Ressourceneigenschaften zu und folgt den Verweisen zwischen den einzelnen Ressourcen, um dem Client alle benötigten Daten mit einer einzigen Abfrage an den GraphQL-Server zu übermitteln.

Sowohl GraphQL- als auch REST-APIs sind ressourcenbasierte Datenaustauschsysteme, die HTTP-Methoden (wie PUT- und GET-Anfragen) verwenden, die vorgeben, welche Vorgänge ein Client ausführen kann. Es gibt jedoch wesentliche Unterschiede zwischen ihnen, die nicht nur die Verbreitung von GraphQL erklären, sondern auch, warum RESTful-Systeme so langlebig sind.