Was ist GraphQL?

Eine Datenabfrage ist die Anfrage, die der Client an den GraphQL-Server stellt; sie gibt an, welche Daten der Client abrufen möchte. Wenn eine Abfrage eingeht, validiert GraphQL sie anhand der Schemadefinitionen und führt sie – vorausgesetzt, die Abfrage ist gültig – aus. Die Struktur einer Abfrage spiegelt in der Regel die Struktur der Antwortdaten wider, was Datenanforderungen explizit und vorhersehbar macht.