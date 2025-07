Tata Consultancy Services (TCS) ist ein globales Unternehmen für IT-Services, Beratung und Geschäftslösungen mit Hauptsitz in Mumbai, Indien. TCS wurde 1968 gegründet, ist Teil der Tata Group und betreut Kunden in mehr als 150 Ländern. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologie- und Ingenieurdienstleistungen an und verfügt über fundiertes Fachwissen in den Bereichen digitale Transformation, Cloud-Technologie, KI und Unternehmensintegration. Mit über 600.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als 29 Milliarden USD im Geschäftsjahr 2024 gehört TCS zu den größten und angesehensten IT-Serviceunternehmen der Welt.