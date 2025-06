Was ist Knative?

Die Eventing-Komponente von Knative ermöglicht es verschiedenen Ereignissen, ihre Container-basierten Dienste und Funktionen auszulösen. Knative stellt diese Ereignisse in die Warteschlange und leitet sie an die entsprechenden Container weiter, sodass Sie für die Funktionalität keine Skripte schreiben oder Middleware implementieren müssen. Knative kümmert sich auch um Kanäle, bei denen es sich um Warteschlangen mit Veranstaltungen handelt, aus denen Entwickler wählen können, und den Bus, eine Messaging-Plattform, die Ereignisse an Container übermittelt. Es ermöglicht Entwicklern auch, Feeds einzurichten, die ein Ereignis mit einer Aktion verbinden, die ihre Container ausführen können.

Knative-Ereignisquellen erleichtern Entwicklern die Herstellung von Verbindungen zu Ereignisproduzenten von Drittanbietern. Knative Eventing stellt automatisch die Verbindung zum Event-Produzenten her und leitet die generierten Events weiter. Sie müssen nicht herausfinden, wie dies programmgesteuert funktioniert – Knative erledigt die ganze Arbeit.