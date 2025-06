CaaS kann Zusammenarbeit und Agilität in einer DevOps-Umgebung fördern. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Softwareentwickler mit CaaS-Technologie möchte ein Problem mit einer neuen E-Commerce-Plattform lösen. In diesem Fall kann das Entwicklungsteam sich um Probleme mit dem Containerinhalt und der Betriebsumgebung kümmern, während das Betriebsteam Probleme mit dem Orchestrierungssystem behebt. Mit anderen Worten: CaaS ermöglicht es Teams, unabhängig – aber gleichzeitig – an verschiedenen Komponenten einer Anwendung zu arbeiten, was eine parallele Entwicklung und schnellere Iterationszyklen ermöglicht.