Unternehmen setzen heute auf SDN, um die Vorteile der Cloud für die Netzwerkbereitstellung und -verwaltung zu nutzen. Mit der Netzwerkvirtualisierung können Unternehmen durch neue Tools und Technologien wie Software-as-a-Service (SaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS) und andere Cloud Computing-Services die Tür zu mehr Effizienz öffnen und über APIs in ihr softwaredefiniertes Netzwerk integrieren.

SDN erhöht außerdem die Transparenz und Flexibilität. In einer herkömmlichen Umgebung kennt ein Router oder Switch – ob in der Cloud oder physisch im Rechenzentrum – nur den Status der benachbarten Netzwerkgeräte. SDN zentralisiert diese Informationen, sodass Unternehmen das gesamte Netzwerk und die Geräte einsehen und steuern können. Unternehmen können auch verschiedene virtuelle Netzwerke innerhalb eines einzigen physischen Netzwerks segmentieren oder verschiedene physische Netzwerke miteinander verbinden, um ein einziges virtuelles Netzwerk zu schaffen, was ein hohes Maß an Flexibilität bietet.

Einfach ausgedrückt: Unternehmen nutzen SDN, weil es eine Möglichkeit ist, den Datenverkehr effizient zu kontrollieren und nach Bedarf zu skalieren.