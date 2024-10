Was ist rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC)?

Ein rollenbasiertes Zugriffskontrollsystem ermöglicht es Unternehmen, einen granularen Ansatz für das Identity und Access Management (IAM) zu wählen und gleichzeitig die Autorisierungsprozesse und Zugriffskontrollrichtlinien zu optimieren. Konkret unterstützt RBAC Unternehmen bei Folgendem:

Effektivere Zuweisung von Berechtigungen

Sicherstellen der Compliance

Schutz sensibler Daten

RBAC macht es überflüssig, jeden einzelnen Benutzer mit einem individuellen Satz von Benutzerrechten auszustatten. Stattdessen bestimmen definierte RBAC-Rollen die Zugriffsrechte. Dieser Prozess erleichtert Unternehmen das Onboarding oder Offboarding von Mitarbeitern, die Aktualisierung von Aufgabenbereichen und die Umgestaltung von Geschäftsabläufen.



Zu den Vorteilen von RBAC gehört auch die Möglichkeit, schnell Zugriffsberechtigungen für Auftragnehmer, Lieferanten und andere Drittnutzer hinzuzufügen. Zum Beispiel könnte eine Co-Marketing-Rollenzuweisung einem externen Geschäftspartner über eine Programmierschnittstelle (API) Zugriff auf produktbezogene Datenbanken gewähren. Auf diese Weise kann der Benutzer auf die benötigten Informationen zugreifen, ohne dass die vertraulichen Ressourcen des Unternehmens preisgegeben werden.

Einhaltung der Vorschriften



Die Implementierung von RBAC hilft Unternehmen auch bei der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen, z. B. für Finanzdienstleister und Organisationen im Gesundheitswesen. RBAC bietet den Aufsichtsbehörden Transparenz darüber, wer, wann und wie auf sensible Informationen zugreift oder diese verändert.

RBAC-Richtlinien helfen, Cybersicherheitslücken zu beheben, indem sie das Prinzip der minimalen Rechtevergabe (Principle of Least Privilege, PoLP) durchsetzen. Im Rahmen des PoLP gewähren Benutzerrollen Zugriff auf das Mindestmaß an Berechtigungen, das für die Ausführung einer Aufgabe oder eines Jobs erforderlich ist. Ein Junior-Entwickler könnte beispielsweise die Berechtigung haben, am Quellcode einer Anwendung zu arbeiten, kann aber ohne die Genehmigung seines Vorgesetzten keine Änderungen vornehmen.

Durch die Beschränkung des Zugriffs auf sensible Daten hilft RBAC, sowohl versehentliche Datenverluste als auch vorsätzliche Datenschutzverletzungen zu verhindern. Insbesondere hilft RBAC dabei, Lateralbewegungen einzudämmen, bei denen Hacker einen anfänglichen Netzwerkzugriffsvektor verwenden, um ihre Reichweite im System schrittweise zu erweitern.

Laut dem X-Force® Threat Intelligence Index ist der Missbrauch gültiger Konten – bei dem Hacker die Konten legitimer Benutzer übernehmen und deren Privilegien nutzen, um Schaden anzurichten – der häufigste Vektor für Cyberangriffe. RBAC mindert den Schaden, den ein Hacker mit einem Benutzerkonto anrichten kann, indem es den Zugriff auf dieses Konto von vornherein einschränkt.

Ebenso sind Insider-Bedrohungen eine der kostspieligsten Ursachen für Datenschutzverletzungen. Laut dem Cost of a Data Breach Report, kosten durch böswillige Insider verursachte Sicherheitsverletzungen im Durchschnitt 4,99 Millionen USD und damit mehr als die durchschnittlichen Gesamtkosten von 4,88 Millionen USD.

Durch die Einschränkung der Benutzerberechtigungen erschwert RBAC es den Mitarbeitern, ihre Zugriffsberechtigungen böswillig oder fahrlässig zu missbrauchen, um dem Unternehmen zu schaden.