Was ist ein Cyberangriff?

Einige Hacker lassen sich nicht genau in das ethische oder böswillige Lager einordnen. Diese Hacker (manchmal auch „Gray-Hat-Hacker“ genannt) brechen ohne Erlaubnis in Systeme ein, tun dies jedoch nicht aus böswilligen Gründen. Stattdessen informieren diese Hacker die Unternehmen, die sie hacken, über die Fehler, die sie in ihren Systemen finden. Sie bieten möglicherweise die Behebung von Schwachstellen gegen eine Gebühr oder sogar ein Stellenangebot an. Obwohl sie gute Absichten haben, können diese Selbstjustiz-Hacker böswillige Hacker versehentlich auf neue Angriffsvektoren hinweisen.

Einige Amateurprogrammierer hacken einfach zum Spaß, um neue Skills zu lernen oder um bekannt zu werden, weil sie schwierige Ziele geknackt haben.

„Hacktivisten“ sind Aktivisten, die Systeme hacken, um auf soziale und politische Themen aufmerksam zu machen. Das lose Kollektiv Anonymous ist wahrscheinlich die bekannteste Hacktivisten-Gruppe, die Angriffe gegen Ziele wie die russische Regierung durchgeführt hat.

Staatlich geförderte Hacker werden offiziell von einem Nationalstaat unterstützt.Sie arbeiten mit einer Regierung zusammen, um Gegner auszuspionieren, kritische Infrastrukturen zu stören oder Fehlinformationen zu verbreiten. Ob diese Hacker ethisch oder böswillig agieren, liegt im Auge des Betrachters. Der Stuxnet-Angriff auf iranische Nuklearanlagen beispielsweise – der vermutlich von der US-amerikanischen und der israelischen Regierung durchgeführt wurde – wird wahrscheinlich von jedem, der das iranische Atomprogramm als Bedrohung ansieht, als ethisch motiviert angesehen.