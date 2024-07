DSPM identifiziert und priorisiert die mit den einzelnen Datenbeständen verbundenen Schwachstellen und sucht in erster Linie nach den folgenden Schwachstellen:

Fehlkonfigurationen

Fehlkonfigurationen sind fehlende oder unvollständige Sicherheitseinstellungen von Anwendungen oder Systemen, welche die Daten eines Unternehmens für unbefugten Zugriff angreifbar machen. Das meistgenannte Ergebnis einer Fehlkonfiguration ist der ungesicherte Cloud-Datenspeicher. Fehlkonfigurationen können aber auch Schwachstellen wie nicht angewandte Sicherheitspatches oder eine schwache oder fehlende Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand oder bei der Übertragung verursachen. Fehlkonfigurationen gelten weithin als das häufigste Sicherheitsrisiko für Cloud-Daten und sind eine häufige Ursache für Datenverluste oder -lecks.

Übermäßige Berechtigungen

Übermäßige Berechtigungen gewähren Benutzern mehr Datenzugriffsprivilegien oder Berechtigungen, als sie für ihre Arbeit benötigen. Übermäßige Berechtigungen können das Ergebnis einer falschen Konfiguration sein, aber auch dann auftreten, wenn Benutzerberechtigungen absichtlich unsachgemäß oder unvorsichtig (oder böswillig durch einen Bedrohungsakteur) erweitert werden oder wenn Berechtigungen, die nur vorübergehend gelten sollen, nach Ablauf ihrer Gültigkeit nicht entzogen werden.

Probleme mit Datenfluss und Datenabstammung

Die Datenflussanalyse verfolgt alle Orte, an denen die Daten vorhanden waren, und wer an jedem Ort Zugriff auf sie hatte. In Kombination mit Informationen über Schwachstellen in der Infrastruktur kann die Datenflussanalyse potenzielle Angriffspfade auf sensible Daten aufdecken.

Sicherheitsrichtlinien und Verstöße gegen Vorschriften

DSPM-Lösungen ordnen die bestehenden Sicherheitseinstellungen der Daten den Datensicherheitsrichtlinien des Unternehmens und den Datensicherheitsanforderungen zu, die von den für das Unternehmen geltenden Vorschriften vorgeschrieben sind, um festzustellen, wo Daten unzureichend geschützt sind und wo das Unternehmen Gefahr läuft, die Vorschriften nicht einzuhalten.