Anwendungsfälle

Datensichtbarkeit Decken Sie vorhandene Schattendaten auf – ein Phänomen, das sich innerhalb Ihrer Cloud-Workloads und SaaS-Apps rasch ausbreitet. Diese Art von Daten, die oft unbemerkt, aber potenziell folgenreich ist, stellt ein wachsendes Problem dar, wenn sie sich in Ihrem digitalen Ökosystem ausbreitet. Die Identifizierung, Adressierung und Klassifizierung dieser verborgenen Datenbestände (einschließlich unstrukturierter Daten) ist für die Aufrechterhaltung einer sicheren und effizienten digitalen Umgebung unerlässlich.

Datenverschiebung Tauchen Sie ein in eine umfassende Analyse potenzieller und tatsächlicher Datenflüsse innerhalb Ihrer Cloud-Umgebungen. Dieser Schritt umfasst die komplizierten Pfade, die Daten durchlaufen, einschließlich ihrer Ursprünge, Ziele und der Mechanismen, die ihre Bewegung steuern. Das Verständnis und die Überwachung dieser Datenflüsse sind von entscheidender Bedeutung für die Gewährleistung der Datensicherheit, die Optimierung der Leistung und die Erfüllung von Compliance-Anforderungen. Durch die Untersuchung dieser Aspekte können Unternehmen wertvolle Erkenntnisse gewinnen, etwaige Schwachstellen in ihrer Cloud-Datensicherheit proaktiv beheben und die Gesamtverwaltung ihrer cloudnativen Datenressourcen verbessern.