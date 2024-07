Zuerst katalogisiert das Unternehmen alle seine strukturierten und unstrukturierten Daten. Strukturierte Daten sind Daten mit einer standardisierten Form. Sie sind in der Regel klar gekennzeichnet und in einer Datenbank gespeichert. Kreditkartennummern sind ein Beispiel für strukturierte Daten: Sie sind immer 16 Ziffern lang. Bei unstrukturierten Daten handelt es sich um Informationen in freier Form, wie Textdokumente oder Bilder.

Sicherheitsteams verwenden in der Regel DLP-Tools, um diesen Schritt durchzuführen. Diese Tools können oft das gesamte Netzwerk scannen, um Daten überall dort zu finden, wo sie gespeichert sind – in der Cloud, auf physischen Endpunkten, auf persönlichen Geräten der Mitarbeiter und an anderen Orten.

Anschließend klassifiziert das Unternehmen diese Daten und sortiert sie basierend auf der Vertraulichkeitsstufe und den gemeinsamen Merkmalen in Gruppen. Durch die Klassifizierung von Daten kann das Unternehmen die richtigen DLP-Richtlinien auf die richtigen Datentypen anwenden. Einige Unternehmen können beispielsweise Daten nach Typ gruppieren: Finanzdaten, Marketingdaten, geistiges Eigentum usw. Andere Unternehmen können Daten basierend auf einschlägigen Bestimmungen wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) oder dem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) gruppieren.

Viele DLP-Lösungen können die Datenklassifizierung automatisieren. Diese Tools können mithilfe von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Musterabgleich strukturierte und unstrukturierte Daten analysieren, um festzustellen, um welche Art von Daten es sich handelt, ob sie vertraulich sind und welche DLP-Richtlinien angewendet werden sollten.