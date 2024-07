Sobald Sie festgelegt haben, welche Datentypen per Backup gesichert werden sollen, müssen Sie bestimmen, wie häufig die Sicherung dieser Daten erfolgen soll und in welchem Zeitrahmen die Wiederherstellung dieser Daten möglich sein muss – das heißt, Sie müssen die Zielsetzung für den Wiederherstellungspunkt und die Wiederherstellungszeit für jeden Datenbestand oder jede zugehörige Anwendung festlegen.

Zielsetzung für den Wiederherstellungspunkt (Recovery Point Objective, RPO) bezeichnet im Wesentlichen das Alter des ältesten Backups, das für Sie noch tolerierbar wäre. RPOs hängen dabei jeweils von den Daten, der Anwendung, der Branche oder einer Kombination dieser und anderer Faktoren ab. Das E-Mail-System eines Cafés könnte möglicherweise eine RPO von 24 Stunden tolerieren, im Gegensatz dazu könnten aber die E-Mail-Systeme eines Krankenhauses, einer Bank oder eines anderen stark regulierten Geschäfts durchaus RPOs mit Angaben im Minutenbereich erfordern. Bei einem Maklerunternehmen, bei dem jeder Handel Millionen wert sein kann, könnte ein Handelssystem eine RPO haben, die in Sekunden gemessen wird – oder in noch kürzeren Zeiteinheiten.

Zielsetzung für die Wiederherstellungszeit (Recovery Time Objective, RTO) gibt die längste Ausfallzeit an, die Sie sich leisten können. Das Kassensystem in Ihrer örtlichen Buchhandlung könnte eine RTO von Stunden oder Tagen haben, weil die Ausfallzeit 100 US-Dollar pro Stunde kosten könnte. Bei einem Onlinegeschäft hingegen könnte die RTO in Sekunden bemessen sein, weil jede Sekunde Ausfallzeit Umsatzeinbußen von Hunderttausenden US-Dollar bedeuten könnte.

RPO und RTO bestimmen die Häufigkeit, die Methode und sogar die Position für Ihre Sicherungen. Eine Anwendung mit einer RPO und einer RTO, die jeweils in Stunden bemessen sind, kann möglicherweise mit nächtlichen Backups bei einem unabhängigen Cloud-Provider auskommen. Eine Anwendung mit einer RPO und einer RTO im Sekundenbereich (oder noch kürzeren Zeitintervallen) kann dagegen die unterbrechungsfreie Datenreplikation oder sogar vollständig redundante Systeme erfordern, die per Hosting an einem nahe gelegenen Standort bereitgestellt werden und im Falle eines Datenverlusts oder Systemproblems unverzüglich und nahtlos einspringen können.

Jeder Anbieter von Datenwiederherstellungsservices, mit dem Sie zusammenarbeiten, sollte ein Service-Level-Agreement (SLA) vorlegen, in dem die RPOs und RTOs, die er erzielen kann, die vorhandenen Sicherheitskontrollen sowie die eingerichteten Schutzmaßnahmen gegen Datenverluste im Detail aufgeführt und beschrieben sind. In Ihrem Vertrag sollte/n der bzw. die Standorte genannt werden, an dem bzw. denen Ihre Backups gespeichert werden, und es sollte angegeben werden, wie der Anbieter die in Ihrer Branche geltenden Regelungen einhalten wird.