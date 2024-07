Was ist das KI-Gesetz der EU?

Das KI-Gesetz der EU gilt für Personen und Unternehmen außerhalb Europas, wenn ihre KI-Tools oder die Outputs dieser Tools in der EU verwendet werden.

Nehmen wir an, ein Unternehmen in der EU sendet Kundendaten an einen Dritten außerhalb der EU, und dieser Dritte verwendet KI, um die Kundendaten zu verarbeiten, und sendet die Ergebnisse an das Unternehmen zurück. Da das Unternehmen den Output des KI-Systems dieses Drittanbieters innerhalb der EU nutzt, ist der Drittanbieter an das KI-Gesetz der EU gebunden.

Anbieter außerhalb der EU, die KI-Services in der EU anbieten, müssen autorisierte Vertreter in der EU benennen, um die Einhaltung der Vorschriften in ihrem Namen zu koordinieren.