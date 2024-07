Was ist Datenschutz?

Die Wahrung der Datenschutzrechte der Benutzer kann Unternehmen manchmal einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Verbraucher könnten das Vertrauen in Unternehmen verlieren, die ihre personenbezogenen Daten nicht angemessen schützen. Beispielsweise erlitt der Ruf von Facebook im Zuge des Cambridge-Analytica-Skandals einen erheblichen Schaden.6 Verbraucher sind oft weniger bereit, ihre wertvollen Daten an Unternehmen weiterzugeben, die in der Vergangenheit beim Datenschutz versagt haben.

Umgekehrt ist es für Unternehmen mit einem guten Ruf in Bezug auf den Datenschutz möglicherweise einfacher, Benutzerdaten zu erheben und diese zu verwenden.

Außerdem werden in der vernetzten globalen Wirtschaft häufig Daten zwischen Unternehmen ausgetauscht. Ein Unternehmen kann die von ihm erhobenen personenbezogenen Daten an eine Cloud-Datenbank zur Speicherung oder an ein Beratungsunternehmen zur Verarbeitung senden. Die Einführung von Datenschutzprinzipien und -praktiken kann Unternehmen dabei helfen, Benutzerdaten vor Missbrauch zu schützen, selbst wenn diese Daten an Dritte weitergegeben werden. Gemäß einigen Vorschriften, wie z. B. der DSGVO, sind Unternehmen gesetzlich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihre Lieferanten und Dienstleister Daten sicher aufbewahren.

Schließlich können neue Technologien der generativen künstlichen Intelligenz erhebliche Herausforderungen für den Datenschutz mit sich bringen. Alle sensiblen Daten, die in diese KI eingespeist werden, können Teil der Trainingsdaten des Tools werden, und das Unternehmen kann möglicherweise nicht kontrollieren, wie sie verwendet werden. Beispielsweise haben Entwickler bei Samsung unbeabsichtigt proprietären Quellcode durchsickern lassen, indem sie den Code in ChatGPT eingegeben haben, um ihn zu optimieren.7

Wenn Unternehmen nicht über die Erlaubnis der Benutzer verfügen, ihre Daten durch die generative KI laufen zu lassen, könnte dies außerdem nach bestimmten Vorschriften einen Verstoß gegen den Datenschutz darstellen.

Formale Datenschutzrichtlinien und -kontrollen können Unternehmen dabei helfen, diese KI-Tools und andere neue Technologien einzuführen, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen, das Vertrauen der Benutzer zu verlieren oder versehentlich sensible Informationen preiszugeben.