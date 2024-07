Datenbrokerage – der Kauf und Verkauf von personenbezogenen Daten – ist ein boomendes Geschäft, das von Experten im Jahr 2021 weltweit auf 240 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde. Es wird erwartet, dass sich dieser Wert bis zum Ende des Jahrzehnts fast verdoppeln und auf mehr als 450 Milliarden USD jährlich ansteigen wird.2

Alles, was so wertvoll ist wie Daten, muss streng geschützt werden. Dementsprechend ist die kalifornische Datenschutzbehörde (California Privacy Protection Agency, CPPA) befugt, Unternehmen, die gegen die Bestimmungen des CCPA verstoßen, zu bestrafen. Und obwohl die CCPA-Strafen auf einen relativ niedrigen Satz begrenzt sind (entweder 2.500 US-Dollar für einen nachweislich unbeabsichtigten Kontakt oder 7.500 US-Dollar für einen vorsätzlichen Verstoß), ist es erwähnenswert, dass diese CCPA-Strafen nur für ein einziges Vergehen gelten, z. B. für eine Datenverletzung, an der eine Person beteiligt ist.

In der Praxis ist es jedoch so, dass Datenschutzverletzungen selten eine einzelne geschädigte Person betreffen. Stattdessen handelt es sich in der Regel um Massenvorfälle, von denen Tausende oder sogar Hunderttausende von Verbrauchern betroffen sind. Wenn Sie also mögliche CCPA-Bußgelder mit einer großen Anzahl von Einwohnern Kaliforniens multiplizieren, könnten Sie bald mit gigantischen Strafen rechnen.

Der CCPA bietet zuwiderhandelnden Unternehmen einen Ausweg aus der Zahlung dieser hohen Bußgelder, indem er ihnen eine 30-tägige Frist zur Behebung des Fehlers einräumt, den sie begangen haben. Wenn ein zuwiderhandelndes Unternehmen seine Sicherheitsmaßnahmen verbessern und das Problem innerhalb eines Monats „beheben“ kann, besteht die Möglichkeit, die Strafgebühr zu erlassen. Natürlich sind Unternehmen verpflichtet, solche Verstöße finanziell zu kompensieren, aber das kann sich in manchen Situationen als schwierig oder sogar unmöglich erweisen, wenn man bedenkt, dass Verstöße wie Datenschutzverletzungen oft mit Datenoffenlegungen einhergehen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können.