Was ist Spear-Phishing?

CEO-Betrug: Der Betrüger nimmt die Identität einer Führungskraft an, indem er E-Mails in dessen Namen aussendet oder sich direkt in das E-Mail-Konto hackt. Er sendet dann eine Nachricht an einen oder mehrere Mitarbeiter auf niedrigerer Ebene und weist sie an, Geld auf ein betrügerisches Konto zu überweisen oder einen Kauf bei einem betrügerischen Anbieter zu tätigen.