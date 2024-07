Mehrfaktorauthentifizierung (MFA) ist eine Methode zur Identitätsüberprüfung, bei der Benutzer mindestens einen Authentifizierungsfaktor zusätzlich zu einem Kennwort oder mindestens zwei Authentifizierungsfaktoren anstelle eines Kennworts angeben müssen, um Zugang zu einer Website, einer Anwendung oder einem Netzwerk zu erhalten.

Da es aufwendiger ist, mehrere Authentifizierungsfaktoren zu hacken als nur ein Kennwort, und weil andere Arten von Faktoren schwieriger zu stehlen oder zu fälschen sind als Kennwörter, schützt MFA ein Unternehmen besser vor unbefugtem Zugriff als Authentifizierung mit nur einem Faktor (Benutzername und Kennwort).



MFA ist zu einer grundlegenden Komponente des Identity and Access Management vieler Unternehmen geworden. Es ist häufig eine vorgeschriebene oder empfohlene Authentifizierungsmethode in vielen Branchen und Regierungsbehörden. Die meisten Mitarbeiter oder Internetnutzer sind bereits mit einem Untertyp der MFA, der so genannten Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) in Berührung gekommen, bei der Benutzer ein Kennwort und einen zweiten Faktor angeben müssen – in der Regel ein Passcode, der an ein Mobiltelefon oder eine E-Mail gesendet wird – um sich bei einem System oder einer Website anzumelden. Doch jeder, der mit einer Bankkarte und einer persönliche Identifikationsnummer (PIN) auf einen Geldautomaten zugegriffen hat, hat eine Form der MFA verwendet.