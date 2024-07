Was ist Whaling?

Beim Phishing werden Menschen anhand betrügerischer E-Mails, SMS-Nachrichten oder Telefonanrufe dazu verleitet, Malware herunterzuladen (über einen bösartigen Link oder einen Dateianhang), vertrauliche Informationen weiterzugeben, Geld an Kriminelle zu überweisen oder andere Handlungen vorzunehmen, die sie selbst oder ihre Unternehmen der Cyberkriminalität aussetzen.

Wer einen Computer oder ein Smartphone besitzt, ist höchstwahrscheinlich schon einmal Ziel eines Massen-Phishing-Angriffs geworden. Man erhält dabei eine Nachricht, die scheinbar von einem bekannten Unternehmen oder einer vertrauenswürdigen Organisation stammt. Darin wird zunächst eine gewöhnliche bzw. glaubwürdige Situation beschrieben, bevor Empfänger dazu angehalten werden, dringend eine bestimmte Aktion auszuführen. Z. B.: „Ihre Kreditkarte wurde abgelehnt. Bitte klicken Sie auf den unten stehenden Link, um Ihre Zahlungsinformationen zu aktualisieren.“ Empfänger, die auf den Link klicken, werden auf eine schädliche Website weitergeleitet, auf der möglicherweise ihre Kreditkartennummer gestohlen oder Malware auf ihren Computer heruntergeladen wird.

Das Erfolgsrezept solcher Massen-Phishing-Kampagnen ist ganz einfach die schiere Anzahl an versendeten Nachrichten. Angreifer kontaktieren so viele Personen wie möglich und können sich dabei sicher sein, dass ein gewisser Prozentsatz den Köder schlucken wird. In einer Studie wurden im Jahr 2022 in einem Zeitraum von sechs Monaten über 255 Millionen Phishing-Nachrichten entdeckt (Link außerhalb von ibm.com). Laut dem IBM-Bericht Kosten eines Datenschutzverstoßes 2022 war Phishing im Jahr 2022 die zweithäufigste Ursache für Datenschutzverletzungen und die häufigste Methode zur Verbreitung von Ransomware.