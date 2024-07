Was ist Pretexting?

Mehrere branchenspezifische Gesetze zielen explizit auf Pretexting ab. Das im Jahr 1999 in den Vereinigten Staaten unter dem Namen „Gramm-Leach-Bliley Act“ (GLB Act oder GLBA) erlassene Bundesgesetz stellt Pretexting unter Strafe und macht die Beschaffung der Finanzdaten von Kunden unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu einem Verbrechen. Außerdem verpflichtet es die Finanzinstitute zur Schulung ihrer Mitarbeiter im Erkennen und Verhindern von Pretexting. Der US-amerikanische „Telephone Records and Privacy Protection Act“ aus dem Jahr 2006 verbietet ausdrücklich die Anwendung von Pretexting, um an Kundendaten eines Telekommunikationsanbieters zu gelangen.



Im Dezember 2021 schlug die US-amerikanische Behörde Federal Trade Commission (FTC) eine neue Vorschrift vor (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), die es ausdrücklich untersagt, sich durch Identitätsmissbrauch als Regierungsbehörde oder Unternehmen auszugeben. Diese Vorschrift würde die FTC ermächtigen, ein Verbot gängiger Taktiken zur Vorspiegelung falscher Tatsachen (Pretexting) durchzusetzen, wie z. B. die nicht genehmigte Verwendung des Logos eines Unternehmens, die Erstellung einer gefälschten Website, die ein seriöses Unternehmen nachahmt, und das Fälschen elektronischer Geschäftskorrespondenz (Spoofing).