Was ist Social Engineering?

Auftreten als vertrauenswürdige Marke : Betrüger nehmen oft die Identität von Unternehmen an, die den Opfern bekannt sind, denen sie vertrauen und mit denen sie vielleicht oft oder regelmäßig Geschäfte tätigen – so regelmäßig, dass sie die von diesen Marken stammenden Anweisungen ohne entsprechende Vorkehrungen ganz automatisch befolgen. Manche Social-Engineering-Betrüger nutzen weit verbreitete Kits zum Erstellen gefälschter Websites, die denen großer Marken oder Unternehmen ähneln.

Appellieren an die Habgier: Die Betrugsmasche mit dem nigerianischen Prinzen – eine E-Mail, in der sich jemand als Angehöriger des nigerianischen Königshauses ausgibt, der aus seinem Land zu fliehen versucht, und bei Übermittlung der Kontodaten des Empfängers und eines kleinen Vorschusses eine gigantische Belohnung in Aussicht stellt – ist eines der bekanntesten Beispiele für das an die Habgier appellierende Social Engineering. Diese Art von Social-Engineering-Angriff kann auch von einer angeblichen Autoritätsperson ausgehen und erzeugt ein Gefühl der Dringlichkeit – eine wirkungsvolle Kombination. Dieser Betrug ist so alt wie die E-Mail selbst, doch im Jahr 2018 wurden damit immer noch 700.000 US-Dollar pro Jahr erwirtschaftet.