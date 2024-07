Was ist eine Angriffsfläche?

Schwache Kennwörter : Leicht zu erratende oder durch Brute-Force-Attacken leicht zu knackende Kennwörter erhöhen das Risiko der Kompromittierung von Benutzerkonten durch Cyberkriminelle, die auf das Netz zugreifen, vertrauliche Daten stehlen, Malware verbreiten und die Infrastruktur auf andere Weise schädigen. Laut IBMs Cost of a Data Breach Report 2021 wurden kompromittierte Anmeldedaten 2021 als der am meisten genutzte anfängliche Angriffsvektor ermittelt.

Sicherheitslücken in Software, Betriebssystem und Firmware: Hacker und Cyberkriminelle können Code- oder Implementierungsfehler in Anwendungen von Drittanbietern, Betriebssystemen und anderer Software oder Firmware ausnutzen, um in Netze einzudringen, Zugriff auf Benutzerverzeichnisse zu erhalten oder Malware einzuschleusen. 2021 nutzten Cyberkriminelle beispielsweise eine Schwachstelle in der VSA-Plattform (Virtual Storage Appliance) von Kaseya (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), um als Software-Update getarnte Ransomware an die Kunden von Kaseya zu verteilen.