Was ist 2FA (Zwei-Faktor-Authentifizierung)?  

Besitzfaktoren sind Dinge, die eine Person besitzt und mit denen sie sich authentifizieren kann. Die beiden häufigsten Arten von Besitzfaktoren sind Software-Token und Hardware-Token.

Software-Token haben oft die Form von Einmalpasswörtern (One-Time-Passwords, OTPs). OTPs sind 4- bis 8-stellige Passwörter zur einmaligen Verwendung, die nach einer bestimmten Zeit ablaufen. Software-Token können per Textnachricht (oder E-Mail oder Sprachnachricht) an das Mobiltelefon eines Benutzers gesendet oder von einer auf dem Gerät installierten Authenticator-App generiert werden.

In beiden Fällen dient das Gerät des Benutzers quasi als Besitzfaktor. Das 2FA-System geht davon aus, dass nur der legitime Benutzer Zugriff auf alle Informationen hat, die mit diesem Gerät geteilt oder von diesem Gerät generiert werden.

SMS-basierte OTPs gehören zwar zu den benutzerfreundlichsten Besitzfaktoren, sind aber auch am unsichersten. Die Benutzer benötigen eine Internet- oder Mobilfunkverbindung, um diese Codes zu erhalten, und Hacker können sie durch raffinierte Phishing- oder Man-in-the-Middle-Angriffe stehlen. OTPs sind auch anfällig für das SIM-Klonen, bei dem Kriminelle ein funktionierendes Duplikat der SIM-Karte des Smartphones des Opfers erstellen und damit dessen Textnachrichten abfangen.

Authenticator-Apps können Token ohne Netzwerkverbindung generieren. Der Benutzer koppelt die App mit seinen Konten, und die App verwendet einen Algorithmus, um kontinuierlich zeitbasierte Einmalpasswörter (Time Based One Time Passwords, TOTPs) zu generieren. Jedes TOTP läuft nach 30 bis 60 Sekunden ab, was einen Diebstahl erschwert. Einige Authenticator-Apps verwenden Push-Benachrichtigungen statt TOTPs. Wenn ein Benutzer versucht, sich bei einem Konto anzumelden, sendet die App eine Push-Benachrichtigung an sein Mobiltelefon, auf die er tippen muss, um zu bestätigen, dass der Versuch legitim ist.

Zu den gängigsten Authenticator-Apps gehören Google Authenticator, Authy, Microsoft Authenticator, LastPass Authenticator und Duo. Diese Apps sind zwar schwerer zu knacken als Textnachrichten, aber sie sind nicht unfehlbar. Hacker können mithilfe spezieller Malware TOTPs direkt von Authenticator-Apps1 oder MFA-Fatigue-Angriffe starten, bei denen sie ein Gerät mit betrügerischen Push-Benachrichtigungen überfluten, in der Hoffnung, dass das Opfer diese versehentlich bestätigt.

Hardware-Token sind dedizierte Geräte – Key Fobs, ID-Karten, Dongles –, die als Sicherheitsschlüssel fungieren. Einige Hardware-Token werden an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen und übertragen Authentifizierungsinformationen an die Anmeldeseite. Andere generieren Bestätigungscodes, die der Benutzer manuell eingeben muss, wenn er dazu aufgefordert wird.

Hardware-Token sind zwar extrem schwer zu hacken, können aber gestohlen werden – ebenso wie die mobilen Geräte der Nutzer, die Software-Token enthalten. Laut dem IBM Bericht über die Kosten einer Datenschutzverletzung sind verlorene und gestohlene Geräte sogar ein Faktor bei 6 % der Datenschutzverletzungen.